قبل ساعات من غلقه.. خطوات تقليل الاغتراب لشهادات الدبلومات الفنية 2020

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب شهادات الدبلومات الفنية 2020، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، على أن يتم غلقها مساء اليوم الخميس.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب وقواعد وضوابط الطلب، كالتالي:

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب

- الدخول على موقع التنسيق عبر بوابة مصر الحكومية من هنــــــا.

- يختار الطالب أيقونة خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- تظهر الصفحة الخاصة بجميع الخدمات التي يقدمها موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل تقليل الاغتراب.

- ثم يقوم باختبار نوع الشهادة الفنية التي تم الحصول عليها، سواء كانت ثانوية صناعية أو فنية تجارية أو زراعية أو معاهد فنية.

- يبدأ الطالب إدخال البيانات الخاصة به مثل رقم الجلوس والرقم السري، بإدخال الأرقام من خلال لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة.

- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه، ويضغط على زر الخطوة التالية ليبدأ الطالب بتسجيل رغبته.

قواعد تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية

أولًا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، شرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها "انتظام - انتساب".

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالبا قُبّل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة "العلوم (رياضة)- الآداب -التجارة" وغيرها، في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوف للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.