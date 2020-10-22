توصية بإيقاف رضا عبد العال ومجدي عبدالغني بسبب 4 مخالفات

رصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما أسمته بـ"خروجات ومخالفات" من بعض مقدمي البرامج، وبعض الضيوف الرياضيين، من مدربين ومحللين ولاعبين سابقين، شبه الدائمين على بعض البرامج، أبرزهم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، المدير الفني لنادي طنطا، إضافة إلى 5 أسماء آخرين، هم: مجدي عبد الغنى وإبراهيم سعيد وإسلام صادق وأحمد جمال وطارق يحيى.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها، الآتي:

-عدم الالتزام بميثاق العمل الصحفى والاعلامي.

-الانجراف وراء دعاوى التعصب.

- الإهانات المتبادلة، التى اصبحت غالبة فى التناول الاعلامى الرياضى خاصة فى المواد المرئية ومنها الى المواقع الإلكترونية.

- الدخول في معارك إعلامية رياضية شبه يومية تساهم في الفتنة بين الجماهير.

وأشارت اللجنة إلى أنها توصي بتوقيع عقوبات على الأسماء المذكورة، بسب المخالفات التي تم ارتكابها على الهواء، وتبدأ من المسائلة التأديبية والغرامة وتصل إلى الإيقاف والمنع.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن هذه المخالفات ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعى التى تزيد الأمور إشتعالا مما يؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعى.

اللجنة: مرحلة النصح والإرشاد انتهت

وتابع تقرير اللجنة: تؤكد اللجنة ان مرحلة النصح والأرشاد قد انتهت وانها سوف ترصد كل المخالفات وتقنن عقوباتها الفورية وفق القانون ولائحة الجزاءات بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.

كما تناشد اللجنة من خلال سياسة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بأن تتحمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، العامة والخاصة، بضرورة تحمل المسئولية المهنية تجاه كل منسوبيها.

وأشارت اللجنة إلى استمرار المخالفات والتى زادت حدة مع التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، "وأصبحنا فى معارك إعلامية رياضية شبه يومية، خاصة برامج زملكاوي فى قناة الزمالك، وملك وكتابة وخط أحمر في قناة الأهلى والبريمو فى قناة تن وأوضة اللبس فى قناة النهار".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في وقت سابق عن إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كما قرر المجلس أيضا إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني، لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني، لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماما عن كل الصور التي تحول دون ذلك.