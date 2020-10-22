خبراء يقترحون استخدام نهر النيل لتوصيل كابل ألياف ضوئية لدول أفريقيا

نظمت وزارة الموارد المائية والري، جلسة الفنية مساء أمس، خلال أسبوع القاهرة للمياه، بعنوان "حلول مبتكرة لمشاكل التلوث ونوعية المياه"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهدت الجلسة، استعراض مجمل الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي، وركز المتحدثون بشكل أساسي على آليات وطرق مبتكرة لمنع التلوث وتحسين جودة ونوعية المياه، وإتاحة سبل الوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه فضلاً عن تحسين نوعية مياه المصارف من خلال وسائل المعالجة الحديثة.

كما تناولت الجلسة، حزمة من المحاور وفي مقدمتها طريقة استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها، نظراً لما تتميز به جزيئات التيتانيوم فوسفات النانو مترية، من قدرة على ازالة الصوديوم والبوتاسيوم من المياه الملوثة، إضافة إلى بحث آليات تطوير الحلول الطبيعية التي تأتي من داخل المجتمعات المحلية لتقليل مخاطر التلوث والوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه وتطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكّد المشاركون توفير كابلات الألياف الضوئية مزايا متنوعة مقارنة بكابلات الأسلاك العادية، حيث يمكن استخدام المسار الطبيعي لنهر النيل لإنشاء كابل من الألياف الضوئية تحت المياه الذي يوفر تغطية الاتصالات بالقرب من ضفاف النهر، كذلك يمكن استخدام الهدارات المنخفضة لتحسين نوعية مياه المصارف وارتفاع نسبة الأكسجين، فيما تمّ استعراض أهم المشكلات المتعلقة بتمديد الكابلات الضوئية عبر نهر النيل وسبل معالجتها.

وشارك في فعاليات الجلسة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وألقت الدكتورة سحر عبدالعزيز بالمركز القومي للبحوث محاضرة بعنوان "قدرة نانو تيتانيوم الفوسفات لإزالة الصوديوم والبوتاسيوم"، كما قدمت الدكتورة هنادي بدر من تونس محاضرة بعنوان "الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه من خلال المكتب الوطني للإحصاء وتطوير مفهوم اطاري للمرونة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كذلك قدمت الدكتورة نهى كمال من معهد بحوث النيل دراسة بعنوان "مقترح بنية تحتية للألياف الضوئية لحل مشكلات الاتصال عبر نهر النيل.. حالة دراسية قناطر أسيوط"، كما قدمت المهندس إيمان عاشور دراسة بعنوان "تقييم وتحسين إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي بمحافظة البحيرة".

وانطلق أسبوع القاهرة للمياه، الأحد الماضي بالقاهرة في نسخته الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة دولية من كبرى المنظمات العالمية المهتمة بقضايا المياه، كما شارك فيه خبراء من كل الدول العالم، وحقق نجاحاً كبيراً العامين الماضيين وأشادت به المنظمات الإقليمية والدولية.