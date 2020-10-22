الشيوخ يعقد أولى اجتماعاته لإعداد اللائحة الداخلية الأحد

تعقد اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أولى اجتماعاتها الأحد المقبل في الساعة الثانية ظهرا، لاختيار الأعضاء المشاركين في إعداد اللائحة الداخلية.

وكانت هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بهدف ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

كان مجلس الشيوخ عقد أولى جلساته الآحد الماضي، بحضور النواب المنتخبين والمعينين، وشهدت الجلسة العامة إجراءات أداء النواب للقسم الدستوري، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وأسفرت النتائج عن فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ بعدد أصوات 287 صوتا، والمستشار بهاء أبوشقة وفيبي فوزى بوكالة المجلس.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.