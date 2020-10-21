محمود مسلم يتسلم كارنيه العضوية ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ

زار الكاتب الصحفي محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس شبكة قنوات "DMC"، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم لتقديم التهنئة.

وتبادل "عبدالرازق" و"مسلم"، التهنئة بانعقاد الغرفة الثانية للبرلمان، ومدى انعكاس ذلك على تنمية الحياة السياسية والنيابية في مصر.

كما استقبل المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، النائب محمود مسلم، وذلك لاستلام كارنيه العضوية.

وحرص "إسماعيل" على توجيه الدعوة لـ"مسلم" لحضور حفل استقبال الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، والمقرر إقامته الاثنين المقبل.

رئيس الوزراء يهنئ "عبدالرازق" بمنصبه الجديد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل اليوم، إلى مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وشهد مجلس الشيوخ أيضًا حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، هو أول المهنئين اليوم، حيث أكّد خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ، أنَّ "عبدالرازق" يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر، ومجلس الشيوخ، مشدداً على أنَّ رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة إلى آفاق أوسع، وأن تكون في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

كما استهل "عبدالعال"، اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشيراً إلى أنَّ "عبدالرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامة قانونية كبيرة.

يُشار إلى أنَّ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات 287 صوتا.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، رفع جلسات المجلس لمدة 40 يوما، للانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية.