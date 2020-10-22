تعقيم 165 لجنة انتخابية من الداخل والخارج بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه أجرى من خلال الفرق المدربة من مجالس المدن بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة برش جميع اللجان الانتخابية من الداخل والخارج وتعقيمها مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كما رفعنا حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

وقال "شعيب"، اليوم، إن المحافظة أنهت استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك يومي السبت والأحد 24 و25 من أكتوبر الجاري بعدد 139 مركزا انتخابيا، بإجمالي 165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، وأن عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة بلغ 301763 ناخبا.

وأكد لرؤساء المراكز والمدن الثمانية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، مع المرور على المراكز الانتخابية كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ونبه على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات، كما أكد المحافظ على جاهزية جميع القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، لافتا إلى توفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا على التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.