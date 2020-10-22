وزير التعليم يضع 3 حلول لنجاح الطلاب في حال عدم الحضور بالمدرسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إصدار قرار من أجل الجدل الذي يثيره البعض حول عدم رغبته بذهاب أبنائه للمدارس تخوفا من تفشي فيروس كورونا بموجته الثانية، مشدداً على أن ما تقدمه الدولة حاليا من حلول بالعام الدراسي الجديد آمن تماما، ومن أجل ذلك تم عمل الجداول والنظام التبادلي بالحضور، والتعليم عن بعد لحماية الطلاب.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" على شاشة "DMC"، أنه إذا كان بالرغم من كل ما نراه من احتياطات وإجراءات من الدولة غير كافي، سيكون أمامه 3 خيارات في هذه الحالة وهو إما طلب استثناء الطفل بالكامل من العام الدراسي ولن يتم محاسبته من الوزارة كونه راسب أو أضاع السنة الدراسية ويستطيع أن يكمل دراسته العام التالي، والاختيار الثاني أن يحضر الطالب ويلتزم بالضوابط ويتم متابعة حضوره وغيابه، أو يطلب التحول لطالب منازل هذا العام الدراسي فقط ويقضي العام الدراسي في المنزل ويدخل الامتحان.

وتابع شوقي أن هذه الخيارات تسري فقط على المدارس الحكومية والرسمية وليست المدارس الخاصة، شارحا أن هذه الخيارات لمنع الجدل المثار حاليا حول القلق من فيروس كورونا والقلق من التعلم عن بعد والمنصات الإلكترونية.