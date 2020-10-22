محافظ القليوبية يتفقد النظافة وإزالة الإشغالات في بنها وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينتي بنها وشبرا الخيمة، اليوم، لمتابعة منظومة النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، مشددا على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات، والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.

واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها، وتفقد منطقة الكباري على الرياح التوفيقي، ومنطقة ميدان المحطة، وقاد حملة إشغالات بالمنطقة ورفعت عربات الباعة الجائلين، ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم، للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وصادرت إدارة الإشغالات المضبوطات وأودعتها مخازن المدينة.

وأزيلت العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية، والتحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية.

وأكد المحافظ، أن ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وتابع المحافظ جولته بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب، وتفقد ميدان المؤسسة، ووجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين به، وطالب مسؤولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية، وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.

كما تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، شارع أحمد عرابي، بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، ووجه بالمتابعة الجيدة حتى لايعود الباعة الجائلون مرة أخرى.

ومر "الهجان" على شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه برفع القمامة وزيادة عدد الصناديق، لعدم إتاحة الفرصة للمواطنين بإلقاء القمامة بالشوارع.

واختتم محافظ القليوبية جولته بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص، حتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا، لخلق محاور مرورية بديلة، وتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وحمادة وهدان، نائب رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب.