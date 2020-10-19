نائب محافظ القليوبية تستجيب لأهالي ميت حلفا بشأن سوء حالة "كوبري مشاة"

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، كوبري مشاة ميت حلفا، استجابة إلى الشكوى المقدمة من المواطنين، وذلك في إطارالإهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها، وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.

وتقدم في السابق شباب ميت حلفا بشكوى لنائب المحافظ، بشأن سوء حالة كوبري مشاة ميت حلفا، ووجود فتحات أعلى الكوبري قد تؤدي إلى سقوط المواطنين أثناء المرور خاصة الأطفال.

وأوضحت أنه على الفور جرى الاستجابة، وإجراء جولة تفقدية لمعاينة الشكوى على أرض الواقع، وجرى التواصل تليفونياً مع مسؤلي هيئة الطرق والكباري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، بالإضافة إلى تكليف رئيس المدينة بضرورة متابعة إزالة أسباب الشكوى، فضلا عن أنه سيتم إرسال فريق من هيئة الطرق لمعاينة الكوبري وحل المشكلة.

وتأتى تلك الزيارة إيماءً إلى سلسلة الزيارات الميدانية التي تجريها "ريان" استجابةً لشكاوى وطلبات المواطنين وفحص شكواهم على أرض الواقع، حيث جرت الإستجابة إلى أهالى قرى (كفر الحبش - طحله - دجوى – الدير - كفر سندنهور).