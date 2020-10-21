محافظ القليوبية: تنفيذ 95% من تطوير مستشفى الخانكة المركزي

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الدولة مهتمة بتطوير المستشفيات المركزية، لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطن البسيط؛ لانها تعد الملاذ الوحيد في ظل ارتفاع مصاريف المستشفيات الخاصة.

وأشار "الهجان" إلى أن العمل يجرى علي قدم وساق في تطوير مستشفى الخانكة المركزي، الذي يخدم آلاف المواطنين بالمدينة والقري التابعة لها، بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، وتضم 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 95%، على أن تسلم في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مستشفى الخانكة المركزي، والأجنحة والعيادات الخارجية، يرافقه نائبه الدكتور سمير حماد، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي في القليوبية.

وجرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى "الهجان" بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافيها، والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

كما تفقد محافظ القليوبية، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، التي جرى الانتهاء من تطوير المبنيين (أ) و(ب) بها، وتشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة، واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق، وجرى تسليمهم لوزارة الصحة، وسيجري تشغيلهم خلال أيام.

وانتهت أعمال شبكة الصرف الصحي للمستشفى، وتفقد المحافظ جميع أجنحتها، والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، وأشاد بأعمال التطوير بها.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، بأن مستشفى "الخانكة المركزي، و23 يوليو"، سيمثلان صرحا طبيا يضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة؛ إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.