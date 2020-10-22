الطبيبة المعتدى عليها بالكويت: اهتمام بلدي بي جعل كرامتي محفوظة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّه جمعه اتصال هاتفي، مع الطبيبة المصرية "ل.ر.م.ع" لمتابعة حالتها بعد أن تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف "مبارك الكبير الشرقي" بالكويت، واطمأن على تماثلها للشفاء من الإصابات التي لحقت بها ببعض الكدمات وجرح اللسان من ارتطام الأسنان باللسان نتيجة الاعتداء عليها بمقر عملها.

وأكّد وزير القوى العاملة للطبيبة، تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لها، لافتًا إلى أنَّ حقوقها الأدبية والمادية محفوظة، مشدداً على أنَّ الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشيرًا إلى أنَّ كرامة المصري من كرامة الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ الطبيبة المصرية المعتدى عليها أشادت بموقف وزير القوى العاملة بالاطمئنان عليها تليفونيًا وبزيارة مكتب التمثيل العمالي لها، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة، واهتمام الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين، مؤكّدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

ومساء أمس، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن واقعة التعدي على الطبيبة المصرية بالكويت، مؤكّدة أنَّ المشاجرة وقعت بالفعل لكن دون التعدي عليها، وأنَها قامت بدورها بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المواطن الكويتي "الطرف الثاني في المشاجرة".

وأكّدت "مكرم" عبر صفحتها على فيس بوك: "الطبيبة المصرية بخير، ولا صحة لما يجرى تداوله من جمعية الرفق بالمغتربين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام، الجمعية ادعت أن المواطنة المصرية جرى الاعتداء عليها، ولم يكن هناك رد فعل إيجابي من قبل وزارة الهجرة".