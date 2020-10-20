بمرتب 15 ألف جنيه.. "القوى العاملة" والشباب" تعلنان عن 4000 وظيفة

تنشر "الوطن"، بعد قليل، تفاصيل أكثر من 4 آلاف وظيفة توفرها وزارتا القوى العاملة والشباب والرياضة، ضمن مبادرات الوزارتين لتوفير الوظائف فرص العمل لشباب الخريجين، من الجنسين ذكور وإناث لجميع المؤهلات، فضلًا عن فرص عمل أخرى لفئات ذوي القدرات الخاصة، ومتحدي الإعاقة.

كانت وزارة القوى العاملة، نجحت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال النشرة القومية للتوظيف، في توفير نحو 2442 فرصة عمل لجميع المؤهلات.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ الوزارة تمكّنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، إنَّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

كما وزارة الشباب والرياضة أسهمت بدور كبير في توفير وظائف للشباب، عن طريق المشاركة في ملتقيات التوظيف من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف "أون لاين" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وذلك في ضوء مجابهة انتشار فيروس كورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات "أون لاين".