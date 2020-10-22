السياحة: طالبنا السعودية بسرعة إرسال ضوابط العمرة لهذا العام

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة أرسلت خطابًا إلى وزارة الحج السعودية، لاستعجالها في إرسال ضوابط العمرة، خاصة أن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة التي يسمح خلالها لمعتمري العالم، بأداء العمرة، ستبدأ يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه عقب صدور الضوابط السعودية، ستقوم وزارة السياحة والآثار، بإصدار الضوابط المصرية للعمرة، لافتا إلى أنه تم تكليف وزارة الصحة، لوضع الضوابط الصحية لسفر المعتمرين المصريين للعمرة هذا العام.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة

وأشار المصدر إلى أن الاجراءات لتنظيم رحلات العمرة أولها توثيق عقود وكالة العمرة وبدء التسويق للبرامج، لافتا إلى أن كل الشركات السياحية، وعددها أكثر من 2500 شركة، جاهزة لتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا، التي تكفل حماية المعتمرين منذ صعودهم سلم الطائرة، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، من الإصابة بالمرض.

وبدأت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة منذ الأحد الماضي، في عقد جلسات مع شركات السياحة لإستطلاع رأيهم حول النظام الأمثل لموسم العمرة هذا العام قبل عرضه علي الجهة الادارية الممثلة في وزارة السياحة والآثار لأخذه بعين الإعتبار عند وضع الضوابط.

وتركزت المناقشات التي ادارها أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة علي قيمة خطاب الضمان البنكي الذي ستضعه كل شركة سياحة نظير تنظيم رحلات العمرة هذا العام بهدف منع بيع او تداول التأشيرات بين الشركات، ما يضمن المنافسة الجادة.

واتفقت غالبية الآراء على أن الخطاب ستتراوح قيمته ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، كما تم مناقشة تقسيم كوتة مصر، من تأشيرات العمرة التي ستمنحها إياها السعودية بحيث توزع بصفة شهرية بالتساوي بين الشركات، كما تم مناقشة إلغاء التضامنات بين الشركات في تنظيم العمرة، وعدم عمل أي مشرف للعمرة، بأي شركة غير المؤمن به عليه.