"زين" يخطف قلب وزيرة الهجرة.. حكاية طفل يواجه "الشيخوخة"

بعينين واثقتين. واسعتين تحاولان استيعاب ما حولهما بنهم طفولي كبير. يشكل أصابعه كما تشكلها شخصيته المفضلة بأفلام الكارتون والحركة. حالما بأن يكون ذات يوم "سبايدر مان". يقف أمام المرآة متخيلا نفسه فوق أسطح البنايات قفزا من مبنى لآخر لإنقاذ المحتاجين.

وجد زين هيثم البالغ من العمر 14 عاما ضالته في عرض مسرحي بملتقى "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته الرابعة هذا العام، تحت شعار "وحشتونا"، وقدم بالملتقى عرضا لـ"سبايدر مان"؛ بعد استجابت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، له.

مكرم التي خطف الصغير قلبها وأعجبها العرض للغاية، لبت حلم الطفل زين هيثم الذي يعاني من مرض نادر يجعله يعاني من أمراض الشيخوخة وهو مازال طفلا، وبعد انتهاء الطفل زين من عرض سبايدر مان، حرصت مكرم على حمله والتقاط صورة معه.

وولد زين طفلا طبيعيا، وعند بلوغه عامه الأول من العمر ظهرت عليه أعراض غريبة احتار الأطباء في تفسيرها، حتى جرى تشخيصها على أنّها "بروجيريا" أو مرض الشيخوخة المبكرة، وهو مرض يصيب طفلا من كل 8 ملايين طفل في العالم، وعبارة عن خلل في الجينات، يتسبب في أن تكبر أجهزة جسم الإنسان كل عام في عمره، بمقدار 9 سنوات.

لا يزيد عمر المريض على 14 عاما، ولم يكتشف علاجا للمرض حتى الآن، لكن أسرته لم تفقد الأمل، وترسل التقارير الطبية لعدد من الأطباء والمعامل الطبية في هولندا وفرنسا، وأكدت المعامل أنّ مرض زين هو "البروچيريا الكلاسيكية"، وتعيش أسرته على أمل اكتشاف علاج للمرض.

وجدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، أكدت أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن مشاركة أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب، مؤكدة أن وزارة الهجرة ساهمت بمشاركات أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة وأعمالهم الفنية المبدعة في الدورات السابقة من ملتقيات أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

والملتقى -الذي نظمته مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة- ضم مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات، منذ انطلاقه حتى الآن.