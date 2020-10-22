اتفاقية للتخلص من 35 طن مبيدات ضارة موجودة في الموانئ المصرية

تخلصت الحكومة من نحو 35 طن من المبيدات الضارة المتواجدة في عدد من الموانئ المصرية أبرزها ميناء الاسكندرية وسفاجا والأدبية، في سياق مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".

وقالت شركة "جيوسايكل لافارج مصر" المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات إنَّها أبرمت اتفاقية تعاون مشترك مع كل من وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي بهدف التخلص الآمن من 34.9 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية بعدد من الموانئ المصرية الحيوية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، فإن الاتفاقية تأتي في إطار مشروع مشترك مع البنك الدولي.

وقالت إسراء قاسم، خبيرة الشؤون المالية والمشتريات بمشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة -ممثلة عن البنك الدولي- إن البنك الدولي قام بدعم مساعي وزارة البيئة وشركة جيوسايكل لافارﭺ مصر تيسيراً لإجراءات التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتفادياً للآثار السلبية التي قد تنجم عن سوء إدارتها."

وأشار نيلز لدينيك، المدير العام بالشركة إلى حرق المبيدات الخطرة في أفران خاصة بالمصنع على مدار 6 أيام بعدد 6 ساعات في اليوم الواحد، مضيفًا أنَّ الشركة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح مع مراعاة كافة مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع.

فيما أكّدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة حرص الدولة على التخلص الآمن والسريع من المخلفات الضارة بالموانئ المصرية، ووضع الوزارة استراتيجية محكمة لتنفيذ مخططات الدولة وفق أقصى المعايير البيئية صرامة.

وشهدت عمليات حرق المبيدات بحضور وتحت إشراف من المهندس أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، فضلاً عن مسؤولي الدفاع المدني ومندوبين عن وزارة البيئة ومحافظة السويس.