1.64 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للكهربائية في سيناء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عدة عقود مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وشملت العقود:

- عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف:

- عقد إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+2×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل "GIS" شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل 396.52 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ قدرها 14 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

- عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف.

- عقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل "GIS" شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل 225 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

علماً بأنه جار الانتهاء أيضاً من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه.

وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء 1.640 مليار جنيه يتمّ تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك في إطار احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومي المصري، وتنفيذ العديد من التوسعات العمرانية والزراعية ومحطات تحلية مياه البحر، لتخدم في المقام الأول مواطنو شبه جزيرة سيناء، ومنها ربط عدة مناطق في محافظة شمال شبه جزيرة سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة مع إمكانية رفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة "الوحشي".