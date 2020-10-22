وفود سياحية من بيلاروسيا وأوكرانيا في جولة بمنطقة آثار الهرم

توافد اليوم إلى منطقة آثار الهرم وفود سياحية عديدة من بينهم وفد من دول بيلاروسيا وأوكرانيا، قادماً من مدينة شرم الشيخ ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة، وتناول الغذاء بمطعم "ناين بيراميدز لاونج" الذي تم افتتاحه أول أمس بمنطقة البانوراما.

وأعرب السائحون عن إعجابهم بطريقة بناء الهرم، واندهاشهم بضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، كما حرصوا على التوجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، أنَّه بعد انتهاء الجولة حرص الوفد على تناول وجبة الغذاء في أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما الثانية، ناين بيراميدز لاونج، والذي افتتحه وزير السياحة والآثار ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للاستثمار، مساء أول أمس الثلاثاء بحضور 50 سفيرا أجنبيًا وعربياً وأفريقياً بالقاهرة، كأولى ثمرات بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم للاستثمار، وذلك لتقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة والذي تمّ توقيعه في ديسمبر 2018.

كما تمّ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتمّ تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية داخل المنطقة الأثرية.

وأشار محيي الدين، إلى أن الوفد انبهر بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفوه بـ"الخلاب"، حيث أنهم لأول مرة يستطيعون رؤية التسع اهرامات الموجودة بالمنطقة.

جدير بالذكر أنَّ مشروع تطوير المنطقة يضمن توفير وسائل الانتقال بداخل منطقة أهرامات الجيزة من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

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