القصة الكاملة لأزمة التعدي على طبيبة مصرية في الكويت

تعرض الطبيبة المصرية، (ل. ر. م. ع) والتي تعمل بمستوصف مبارك الكبير الشرقي، في دولة الكويت، إلى اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، تسبب في قطع جزء من لسانها.

وتعود القصة إلى أن الطبيبة التي تعمل بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ 2010، قالت إنه أثناء الكشف على أذن مواطن بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة، احتجزها بعض المواطنين الكويتيين، بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال مواطن كويتي عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمرا في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وقد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن طريق مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، الذي بدوره تواصل مع الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التى تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت.

وأضاف أن الممثل العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أبلغها تمينات الوزير لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كل حقوقها الأدبية والمادية، وسوف يقوم الملحق العمالي بزيارتها فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.

ومن ناحية أخرى نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن واقعة التعدي على الطبيبة المصرية بالكويت، مؤكدة أن المشاجرة وقعت بالفعل لكن دون التعدي عليها، وأن الطبيبة قامت بدورها بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المواطن الكويتي "الطرف الثاني في المشاجرة".

وقد أكدت "مكرم" عبر صفحتها على فيس بوك: "أن الطبيبة المصرية بخير، ولا صحة لما يجري تداوله من جمعية الرفق بالمغتربين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام".

وقالت جمعية الرفق بالمغتربين، إن المواطنة المصرية جرى الاعتداء عليها، ولم يكن هناك رد فعل إيجابي من قبل وزارة الهجرة.

وأوضحت "مكرم": "ردا على جملة هنقول عمل فردي ويحيا الهلال والصليب والشعارات الرنانة؟ خلاص زهقنا منها وشبعنا تطبيل، أيوه هو عمل فردي غير وطني من الجمعية المذكورة، وأحنا كمان زهقنا من الشائعات والتضليل ومعاكم في يحيا الهلال مع الصليب".