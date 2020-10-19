"الطيران المدني" تعلن وظائف شاغرة للشباب ببعض التخصصات

أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتابعة لوزارة الطيران المدني، حاجتها لشغل الوظائف الآتية بطريقة التعاقد، طبقًا للائحة نظام العاملين بالأكاديمية وهي:

وظيفة مدير عام الشؤون المالية

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

- إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- مدة خدمة لا تقل عن سنتين في الدرجة الأولى.

- مدة خبرة فعلية لا تقل عن 15 عامًا.

وظائف بصيانة طائرات "هيكل ومحرك"

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة طيران أو بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة بيسك Basic في صيانة الطائرات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- ألا يزيد السن عن 26 عامًا عند التقدم للوظيفة.

- يفضل الحصول على رخصة صيانة طائرات صغيرة LWTR SMALL (A&C.

وظائف بصيانة طائرات (أفيونكس)

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة كهرباء أو اتصالات.

- أن يكون حاصلًا على شهادة بيسك BASIC في صيانة الطائرات (أفيونكس).

- إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- ألا يزيد السن على 26 عامًا عند التقدم للوظيفة.

- يفضل الحصول على رخصة صيانة طائرات صغيرة LWTR SMALL (A&C).

وظائف أمين مخزن

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط.

- الإلمام باللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- ألا يزيد السن على 40 عامًا عند التقدم للوظيفة.

- يفضل من لديه خبرة سابقة.

وظيفة مسؤول قسم التخطيط

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب بتقدير جيد على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- ألا يزيد السن على 40 عامًا عند التقدم للوظيفة.

وظيفة مسؤول تخليص جمركي

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب.

- إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- ألا يزيد السن على 40 عامًا.

- يفضل من لديه خبرة سابقة.

وظيفة مبرمج

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، بكالوريوس علوم حاسب.

- إجادة ASP. NET. MVC.

- إجادة MSSQL.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا عند التقدم للوظيفة.

وظيفة اخصائي شبكات

- مؤهل عالِ مناسب.

- إلمام تام بالشبكات (تركيب وصيانة).

- إلمام تام بالخوادم (تركيب وصيانة).

- ألا يزيد السن على 30 عامًا عند التقدم للوظيفة.

المستندات المطلوبة للوظائف

1. صورة المؤهل الدراسي.

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. صورة شهادة المعاملة العسكرية.

4. صورة شهادة الميلاد.

5. صحيفة الحالة الجنائية باسم الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

6. عدد 2 صورة شخصية حديثة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية – مطار أكتوبر – طريق الواحات – الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك حتى يوم 26 أكتوبر من الشهر الحالي.