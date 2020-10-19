وظائف شاغرة للمدرسين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. إليك طريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في الفترة 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر الجاري، وجاءت الوظائف في المدارس، على النحو التالي:

مدرسة HTS للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجية التطبيقية

وجاءت شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجية التطبيقية كالتالي:

سيتم تشكيل فريق العمل من العاملين بالمدارس الحكومية.

يُتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

يُتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم.

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

في حالة الإشارة لشهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يُعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.

طريقة التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ويمكن التقدم للوظائف عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني، من هنـــــــــــــــا.

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت الوزارة مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتالي:

الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر.

تدريب تقني مستمر عالي الجودة على أيدي خبراء معتمدين.

فرص الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.