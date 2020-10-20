رئيس جامعة الملك سلمان: انتظام الدراسة بفرعي رأس سدر وشرم لـ600 طالب

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاثة "الطور ورأس سدر وشرم الشيخ"، إن الدراسة انتظمت بالبرامج والكليات التي تم الإعلان عنها وقبول الطلاب بها، بدء من السبت الماضي، بفرعي الجامعة "شرم الشيخ ورأس سدر"، موضحا أن الفرع الثالث للجامعة بمدينة الطور، يجرى الآن استكمال باقي أعمال تجهيزاته لانطلاق الدراسة به في أقرب وقت.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم قبول أكثر من 600 طالب بمختلف البرامج الدراسية، مشيرا إلى أن نظام التعليم بالجامعات، مماثل لما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى للجامعات "التعليم الهجين"، الذي يخلط بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، لافتا إلى أن الدراسة بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

جامعة الملك سلمان: وفرنا مواصلات بأسعار مناسبة للطلاب من وإلى الجامعة

وتابع، أن الجامعة انتهت من توفير جميع وسائل الإقامة والمواصلات من وإلى الجامعة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة مواصلات مناسبة، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق، للانتهاء من جميع تجهيزات فرع الطور.

وأشار إلى أنه تم تذليل جميع العقبات التي واجهها الطلاب الفترة المقبلة أثناء القيد والتسجيل، لافتا إلى أن الدراسة انتظمت بدون أي مشاكل، موضحا أن هناك تواصل دوري مع الطلاب لحظة بلحظة، فضلاً عن تسخير جميع الإمكانات لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تهدف إلى إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس جولة تفقدية، داخل جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، على هامش زيارته للمحافظة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل عن الجامعة وفروعها الثلاث بمدن "الطور، شرم الشيخ، رأس سدر"، والكليات والتخصصات المختلفة والبرامج التعليمية التي ستقدمها الجامعة للطلاب هذا العام.

وأكد وزير الإسكان، أن الجامعة تعد نقلة حضارية لمحافظة جنوب سيناء، وستوفر العديد من فرص العمل بكافة القطاعات التي تخدم الجامعة، وليس داخل الجامعة فقط، واختتم وزير الإسكان جولته بمدينة شرم الشيخ، بتفقد مشروع تطوير هضبة أم السيد، لحماية المنشآت السياحية من الانهيار.