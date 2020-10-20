"الوزراء": المحافظون يملكون قرار تعطيل الدراسة يوم السبت بسبب الأمطار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ذروة سقوط الأمطار ستكون يوم الجمعة، وهو يوم إجازة بالأساس، ومن ثم لا حديث حتى الآن عن شيء مخالف.

وذكر "بناء على كمية الأمطار التي ستهطل في نهاية يوم الجمعة، سيكون للمحافظين قدر من المرونة على الأرض في أن يقرروا ماذا يحدث بشأن المدارس يوم السبت".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة استعدت للتعامل مع الطقس السيء، المتوقع تأثر 18 محافظة به، حيث جرى تقسيمها إلى 6 مستويات بحسب حدة أو كثافة الأمطار.

وأوضح أن المستوى الأول هي المناطق التي ستشهد أكبر كمية من هطول الأمطار في 4 مناطق وهي الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيوة، والمستوى الثاني في مدن القناة الثلاث، والمستوى الثالث يتضمن 6 من محافظات الدلتا هي كفرالشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة.

وتابع: المستوى الرابع يضم شمال ووسط سيناء، والتي ستواجه سيولًا نظرًا لطبيعتها الجبلية، والمستوى الخامس القاهرة الكبرى، وأخيرًا المستوى السادس الذي يضم 3 محافظات من شمال الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والمنيا.