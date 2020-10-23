حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، والتي تساعده على تحقيق أحلامه وأهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.