حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

بمجرد تعرض رجل برج الأسد للضغوط فإنه عادة ما يبالغ في المعاناة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس تدعم علاقاتك.. تثبت وجودك وتعبر عن وجهات نظرك بموضوعيه وتوسع نطاق اتصالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.