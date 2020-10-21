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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد سخي ويحب الكرم، ومن أبرز عيوبه العند، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس، ويضع على عاتقك الكثير لتنجزه وتتألق موهبتك في إدارة ما عليك من واجبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الكواكب بألا تبالغ اليوم في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

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