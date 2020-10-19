حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه قدرة كبيره على خوض التجارب الجديدة دون خوف أو قلق.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

لديك قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرًا، وتحصل على الاهتمام بك، وتسن قوانينك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز بفرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.