5 ضوابط أساسية لتنظيم العمرة عند عودتها.. تعرف عليها

بدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والأثار فى بلورة أطر أساسية لتنظيم موسم العمرة للموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والأثار، أن هناك العديد من الضوابط الأساسية تم الاتفاق عليها حول موسم العمرة المقبل أهمها :

1- لابد أن تقدم كل شركة سياحة راغبة فى تنظيم العمرة، خطاب ضمان بنكى، وحدد بشكل مبدئى قيمة هذا الخطاب بـ 750 ألف جنيه.

2- يتم تقسيم تأشيرات العمرة التى تمنحها السلطات السعودية لمصر إلى حصص شهرية توزع بالتساوى بين الشركات السياحية .

3- إلغاء التضامن بين الشركات فى تنظيم برامج العمرة هذا العام

4- منع انتقال مشرفى العمرة بين الشركات والتزام كل شركة بالمشرفين المؤمن عليها لديهم.

5- تقليل مدة البرامج لـ 10 أيام بحد أقصى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعتمرين لأداء المناسك.

وأوضح المصدر أن هناك العديد من الضوابط الفنية والصحية سيتم وضعها فى الضوابط عقب إستصدار المملكة العربية السعودية الضوابط الخاصة بموسم العمرة ، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت خطابا إلى وزارة الحج السعودية لاستعجالها في إرسال ضوابط العمرة، خاصة أن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والتى يسمح خلالها لمعتمرى العالم بأداء العمرة ستبدأ يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أنه عقب صدور الضوابط السعودية فستقوم وزارة السياحة والآثار بإصدار الضوابط المصرية للعمرة، لافتا إلى أنه تم تكليف وزارة الصحة لوضع الضوابط الصحية لسفر المعتمرين المصريين للعمرة هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن شركات السياحة ستقوم فور إصدار الضوابط بالعديد من الإجراءات لتنظيم رحلات العمرة أولها توثيق عقود وكالة العمرة وبدء التسويق للبرامج، لافتا إلى أن الشركات السياحية وعددها نحو 2500 شركة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا، والتي تكفل حماية المعتمرين منذ صعودهم سلم الطائرة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن من الإصابة بالمرض.

وكانت لجنة تسييرأعمال غرفة شركات السياحة قد بدأت منذ الأحد الماضى في عقد جلسات مع شركات السياحة لاستطلاع رأيهم حول نظام العمرة قبل عرضه على الجهة الإدارية الممثلة في وزارة السياحة والآثار لأخذه بعين الاعتبار عند وضع الضوابط.