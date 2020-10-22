نيللي كريم: أنا وظافر العابدين "خط أحمر"

يخوض النجمان نيللي كريم، وظافر العابدين، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم "خط دم"، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق.

ونشرت نيللي كريم، عبر حسابها بموقع إنستجرام، البرومو التشويقي لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين.

وكتبت نيللي كريم، تعليقًا على برومو الفيلم "في حدود مش لازم نتعداها، عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر".

وتابعت: ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على منصة "شاهد".

ومن المقرر عرض فيلم "خط الدم"، على إحدى المنصات الإلكترونية، قبل توزيعه في دور العرض السينمائي، ويعد بذلك الفيلم الثالث الذي يتم عرضه عبر شبكات الإنترنت، قبل شاشة السينما.

سبق وعرض فيلم "صاحب المقام" على منصة إلكترونية، بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث "صاحب المقام" حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

وعُرض فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك قبل طرحه في دور العرض.

فيلم الحارث، من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال، إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، عارفة عبدالرسول، إخراج محمد نادر جلال، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

أحداث فيلم "الحارث"، تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.

تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً أن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.