نيللي كريم: لا أغضب من وصف الجمهور لأعمالي بـ"النكدية"

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تغضب حينما يتهمها الجمهور بأنها تقدم أدوار "النكد" في مسلسلاتها.

وقالت "نيللي" خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على قناة "dmc"، بأنها لا تغضب من كلمات الجمهور، ولكنها تسعد كثيرا وتضحك حينما ترى "الكوميكس" الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة نيللى كريم بدأت حلقتها فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على "dmc"، بالبكاء بعد عرضها لقصة حياتها منذ بدايتها، قائلة: "لما حكيتى يا وفاء قصة حياتى تأثرت بنبرة صوتك بشكل كبير وشريط حياتى بيمر قدامى ده خلى دموعى تنزل وتأثرت.

وأضاف نيللي كريم: "الصدف بتلعب دور كبير فى حياتى كتير أوى، وأنا مصرية جدا ولما كنت طفلة دخلت فى روسيا مدرسة بالية وبيانو وتأقلمت هناك، وكان عندى صحاب كتير وكانت فترة تدريبية وكنت حاسة إنى فى بلدى ومكنتش فى غربة خالص، وحبى الأول هو الباليه".