نيللي كريم: الفترة اللي عشتها في روسيا كانت تعليمية.. وبقالي كتير مروحتش "زنكلون"

تأثرت الفنانة نيلي كريم في بداية استضافتها ببرنامج "السيرة"، وذلك بعدما تم عرض تقرير حول حياة والديها وحياتها منذ الطفولة، قائلا: "الصدف بتلعب في حياتي حاجات كتير أوي، وكنت طفلة سعيدة".

وقالت "كريم"، خلال استضافتها ببرنامج "الصدفة" والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، إن شقيقها "أشرف" يعد أجنبيا أكثر منها وذلك كون والدتهما روسية، ولكنها منذ الصغر كانت مصرية بشكل أكبر بكثير منه، موضحة أنها لم تذهب إلى بلد والدها "زنكلون" بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية منذ فترة طويلة، وهناك الكثير من أقارب والدها مازالوا على قيد الحياة، بينما اقتربت عائلة والدتها على الانتهاء.

وأكدت أن والدتها فور زواجها من والدها جلست في الأرياف بسبب خضوع والدها إلى التجنيد في تلك الفترة، وبعد انتهاء جيشه سافرت إلى دولة روسيا في عمر الـ6 سنوات، مشيرة إلى أنها التحقت بمدرستي البالية والبيانو في روسيا كما فعل شقيقها نفس الشئ: "كان عندي صحاب كتير أوي، في الفترة اللي قعدتها في روسيا، وكانت فترة تعليمية بحتة".