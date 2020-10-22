آخر أخبار مصر.. سقوط أمطار وانتهاء تقليل اغتراب الدبلومات الفنية 2020

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار واضطراب حركة الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس مضطرب على جميع محافظات مصر، وتشهد عدد من المناطق مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء أمطارًا متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا حتى تقل عن المعدل الطبيعي خلال موجة تقلبات الطقس، ويؤدي تساقط الأمطار إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حبس و100 ألف غرامة عقوبة للصيد خارج الحدود دون تصريح

بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تستعد الجهات المعنية لإقرار التعديل التشريعي الفترة المقبلة لمنع "الصيد" خارج الحدود البحرية دون تصريح، والذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص به، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة، شرط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، في وظائف Senior Digital Channels officer و Head of Digitalized Operations و Head of ICT Compliance & Governance Unit و Senior Application Technical Support Officer.

انتهاء تقليل الاغتراب لشهادات الدبلومات الفنية 2020 اليوم

ينتهي مساء اليوم التقديم لطلبات تقليل الاغتراب لشهادات الدبلومات الفنية 202، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، على أن يتم غلقها مساء اليوم الخميس.