لجهوده في مواجهة كورونا.. تكريم "الجيش الأبيض" في البحيرة

كرّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأطقم الطبية في حفل تكريم، اليوم، استهله بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض من أبناء المحافظة، مؤكدًا أنهم سيظلون دائما وأبدا في قلوب الأهالي لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وكانت محافظة البحيرة نظمت، حفلا لتكريم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي، لجهودهم فى مواجهة جائحة كورونا، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الصحة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وفي كلمته، أعرب محافظ البحيرة عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات حقيقية، منذ ظهور جائحة كورونا، حيث كانوا ومازالوا فى الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُولي اهتماماً كبيراً بالعاملين بالقطاع الصحي، ويحرص دائما على استثمار كل مناسبة لتوجيه التحية للأطباء والتمريض ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، فضلا عن دعوته إلى تكريم شهداء الجيش الأبيض وإطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس ومشروعات، تعبيراً عن امتنان المصريين لجهودهم وتقديراً من الدولة لتضحياتهم.

وأكد أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة كبيرة، فالكل كان يؤدي عمله بكل حب وتفاني فالأطباء والأطقم الطبية والعاملين ومرافق الإسعاف كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، والتكريم هو اعتراف بدور كل من شارك وقدم روحه لخدمة وطنه.

كما أكد "آمنة" أن المحافظة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من أجل هدف واحد، وهو أمن وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء كأبطال يستحقوا التكريم، كما قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بتوجيه الشكر للقطاع الطبي ولجميع العاملين به، وأكدت أن هذا التكريم هو يوم عزيز على الجميع وأننا جميعا مستمرون في تقديم الدعم والعمل معا، واستمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع المرحلة الثانية حال عودة جائحة كوررنا مرة أخرى.

وعقب ذلك قام اللواء هشام آمنة، بتكريم أُسر شهداء جائحة كورونا وهم: أسرة الشهيد دكتور إبراهيم حنفي علي، أسرة الشهيدة عطيات محمد عربود، أسرة الشهيد خميس أحمد عامر، من الأطقم الطبية، أسرة الشهيدة عفاف عبدالعظيم برغش، أخصائي تمريض.

كما كّرم قيادات الأطقم الطبية، ومن بينهم: الدكتور أسامة البلكي، مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدكتور أيمن الطيار، مستشفى دمنهور التعليمي، الدكتور عماد حمدي إسماعيل. مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، الدكتور أيمن شعبان مرعي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، الدكتور محمد محمود ناصف، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالبحيرة.

وجرى تكريم الدكتور محمد بشير معتوق، المدير الفني للفريق الأول بكفر الدوار، والدكتور أحمد حسن خليفة، المدير الفني للفريق الثاني، الدكتور حامد عبدالعزيز، المدير الفني للفريق الرابع، الدكتور محمد قرقور، المدير الفني للفريق الخامس، الدكتور أشرف شحاته دیاب، المدير الفني للفريق السادس، الدكتور أشرف مشرف، المدير الفني للفريق السابع، الدكتور عصام عبد المجيد عوض، المدير الفني للفريق الثامن .