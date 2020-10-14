جامعة عين شمس تنشئ أول حديقة لشهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية

خصصت كلية الزراعة جامعة عين شمس، 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية لشهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين كلية الزراعة برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وهالة علاوي رئيس نادي روتاري التحرير في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتكريم شهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتحتوي حديقة شهداء الجيش الأبيض على 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت"، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة.

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، مشيدا بدور الفرق الطبية وبطولاتهم، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس أطلقت مبادرة لرعاية أسر الشهداء وأبنائهم المنتسبين للجامعة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وأعربت الدكتورة دينا المنزلاوين رئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير، عن شكرها وتقديرها لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، وأضافت أن فكرة حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتي تقديرا لدور الفرق الطبية وبطولاتها.

وقام الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بغرس أول شجرة باسم أول شهيد من الأطباء الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقامت هالة علاوين رئيس روتاري التحرير، بغرس الشجرة الثانية باسم الشهيد محمد المحسناوي أول شهيد للتمريض، الذي وافته المنية بمستشفى النجيلة للعزل، كما غرست الدكتورة دينا المنزلاوي رئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير الشجرة الثالثة باسم الشهيد شعبان عبدالعال أول شهداء العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الذي وافته المنية في مستشفى هليوبوليس للعزل.

وقام الحضور بغرس شجرة باسم كل شهيد بإجمالي 200 شجرة بحديقة شهداء الجيش الأبيض بحرم كلية الزراعة. واختتمت الفعالية بالوقوف دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ومن الجدير بالذكر أن حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بالمشاركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، وبمشاركة نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة العاملين بهيئة الإسعاف ونقابة أخصائيين العلوم الطبية إلى جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني وبمشاركة كليتي الزراعة والتربية النوعية بجامعة عين شمس.

وقد تمت فعاليات الزراعة بحضور وفد رسمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفد رسمي عن المجلس الوطني للشباب برئاسة الدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب والدكتور سوسن العوضي المنسق العام لبرنامج محاكاة المجلس الوطني للشباب ووفد رسمي من وزارة الزراعة ووزارة البيئة ونقابات الأطباء والتمريض والمسعفين.