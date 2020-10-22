توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا يوم الجمعة.

وعن يوم السبت، توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وعن حالة الرياح، تكون معتدلة تنشط خلال يومي الجمعة والسبت على مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة الأمطار

ومن المتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري خلال الثلاثة أيام، تمتد إلى مناطق من جنوب سيناء يوم الجمعة والسبت كما تمتد أيضا إلى شمال الصعيد يوم السبت.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية:

طقس الجمعة 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

طقس السبت 24 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

طقس الأحد 25 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.