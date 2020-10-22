آخر من قابلوا "هتلر" لأول مرة في فيلم وثائقي بمهرجان "أونتاريو"

يشهد مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي، الذي انطلق أونلاين بسبب تداعيات فيروس كورونا، بدولة كندا العرض العالمي الأول للفيلم المثير للجدل "The Day I Met Hitler" أو "اليوم الذي قابلت فيه هتلر".

ويوثق الفيلم لأول مرة شهادات حصرية وواقعية لآخر من عاصروا زعيم النازية أدولف هتلر، ومازالوا على قيد الحياة حتى الآن، لينقلوا تجربتهم الحياتية الخاصة معه ورؤيتهم لشخصيته وأفعاله التي خلدها التاريخ كواحد من أكثر حكام العالم دموية، والمسؤول عن محرقة الهولوكوست التي أودت بحياة الملايين من اليهود، وأوقد نيران الحرب العالمية الثانية التي غيرت وجه العالم وأودت بحياة ما يزيد عن 60 مليون إنسان.

وكشف Ronen Israelski مخرج الفيلم، أنه عكف على تحضير هذا المشروع السينمائي المثير على مدار خمس سنوات، حرص خلالها على السفر في مختلف أنحاء العالم لملاقاة آخر الأشخاص الأحياء الذين قابلوا هتلر وعاشروه في شبابهم وطفولتهم.

ويرصد الفيلم حكايات خمسة أشخاص عجائز، في نهاية العقد الثامن من عمرهم، يحمل كل منهم حكاية مختلفة عن كيفية لقائه بهتلر وجها بوجه، رحل منهم ثلاثة أشخاص عن الحياة بعد تجهيز الفيلم.

كما أضاف Ronen أن الفيلم يضم شهادة والده، بجانب لقاء خاص مع ابن أحد رعايا هتلر، و شهادات لبعض الجنود الألمان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، منهم جنود في قوات الأمن الخاصة، الأكثر وحشية في جيش هتلر.

ولقاء مع ابن أحد الناجين من محرقة الهولوكوست، موضحاً أن تجربة الفيلم كانت مثيرة وحماسية رغم استغراقها ما يزيد عن خمس سنوات لجمع المادة الوثائقية والمصورة اللازمة لإتمامه، وتم اختيار مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي Ontario International Film Festival لإقامة العرض السينمائي الأول له ضمن انطلاقه في جولة عروض عالمية.