جولات تفتيشية مفاجئة لـ"حماية المستهلك" على أسواق حلوى المولد

ضبطت حملات جهاز حماية المستهلك، في جولات تفتيشية مفاجئة 86 طنًا من حلاوة المولد، منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر في عدة محافظات.

وقال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئاسة الجهاز، وتمّ شن حملات استباقية استهدفت سوق حلوي المولد وأسفرت نتيجة الحملات في عده محافظات عن هذه الضبطيات.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكل الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطني الذي تمّ إنشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكّد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما دعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

7 أيام فقط تفصلنا عن المولد النبوي الشريف والذي يوافق 29 أكتوبر المقبل، وهو عيد ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء المرسلين.

ويحتفل المسلمون بتلك المناسبة السعيدة بشراء حلوى المولد بمختلف أنواعها في تقليد سنوي متعارف عليه، ومن المعروف أن المسلم يتصدق بأمواله أو بالطعام للفقراء والمساكين ولكن يتسائل البعض عن ما إذا كان من الممكن التصدق بحلوى المولد.

جواز التصدق بحلوى المولد سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث أفتى الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في ذلك الأمر.