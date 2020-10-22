"ترامب" عن مديرة المناظرة الرئاسية الثانية: يسارية ديمقراطية متصلبة

قبل 12 يومًا من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة 3 فجرا من صباح الجمعة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في مناظرة متلفزة أخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر في كليفلاند بولاية أوهايو انتهت إلى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين، حيث وصف المرشح الديمقراطي ذو الـ77 عاما، والذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة ذا الـ74 عاما بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج"، ورد رجل الأعمال السابق "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة" في إشارة إلى المرشح الديمقراطي "بايدن".

لا شيء يدل حاليا على أن اللهجة ستكون هذه المرة لائقة أكثر أو بناءة رغم الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها ومنها وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب انتشار فيروس كورونا، وقطع ميكروفون المرشح الذي لا يكون دوره في الكلام لتجنب الفوضى التي سادت المناظرة الأولى.

وعلق "ترامب" الذي يتخوف من أن يصبح رئيسا شغل ولاية واحدة على هذه الإجراءات قائلا "أعتقد أنه هذا أمر غير منصف"، مكررا من جانب آخر انتقاداته للصحفية كريستن ويلكر التي ستدير المناظرة، وقد اتهمها بأنها "يسارية ديمقراطية متصلبة"، واستند إلى أن والدَي هذه الصحفية البالغة من العمر 44 عاما ديمقراطيان.

وكان ترامب قد رفض إجراء مناظرة افتراضية مع خصمه الديمقراطي في 15 أكتوبر، وهي صيغة تم اقتراحها من حملة بايدن لتجنب مخاطر العدوى بعدما أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا في مطلع الشهر.

وحتى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكل هذا الرقم نحو 30% من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.