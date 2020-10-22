تنسيق الأزهر يفتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية الاثنين المقبل

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية للطلاب المستجدين، يوم الاثنين 25 من أكتوبر الجاري.

وأضاف "فرج"، الخميس، أن باب تقليل الاقتراب والتحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين مستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بكليات القاهرة والأقاليم، عدا كليات القمة.

وأشار مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إلى أن تقليل الاغتراب لا يطبق على كليات القمة "طب ـ طب أسنان ـ هندسة ـ صيدلة"، وشروطه بالنسبة للطالبات تختلف عن الطلاب.

ولفت "فرج" إلى أن التوزيع الجغرافي قسّم كليات جامعة الأزهر إلى ثلاثة قطاعات "الوجه البحري ـ القبلي ـ القاهرة"، مشيرا إلى أن هذا التقسيم سيُطبق على الطلاب فقط دون الطالبات.

وكشف مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، أنه يحق للطالبة التحويل من منطقة إلى أخرى طالما كانت حاصلة على الحد الأدنى للكلية التي تريد التحويل إليها، ولم تكن مرشحة بإحدى كليات القمة.

ولفت فرج إلى أنه يحق للطالب التحويل الورقي من كلية إلى أخرى داخل نطاقه الجغرافي فقط طالما كان حاصلا على الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل إليها.

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل التقدم بأوراقهم إلى الكلية الراغبين في التحويل منها ودفع المصروفات، وبعد ذلك إبلاغ المسؤولين برغبتهم في التحويل إلى كلية أخرى وملء طلب التحويل، وبعد ذلك تتولى الكلية إرسال ملف المُحولين إلى الكليات الأخرى.

وأشار فرج، إلى أنه حدث خطأ بالأمس في موقع التنسيق، وتم فتح باب التحويل بالخطأ وهو خاص بتنسيق عام 2016، وتم غلقه على الفور.