بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. طرق تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين

يستعد طلاب الثانوية الأزهرية غدًا لتعديل رغبات تنسيق الأزهر 2020، طبقًا للحد الأدنى للمجموع، والتوزيع الجغرافي، والقواعد المعمول بها، من خلال موقع بوابة الحكومة، وذلك بدءً من غد الاثنين حتى بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 لمن تخلفوا عن التسجيل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، خلال السطور التالية.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

- يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

- يتم إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، مع مراعاة أن تكون كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

- يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

- يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها في حال كان متخلفًا ولم يسجل من قبل.

- أو يمكنه اختيار تعديل الرغبات، واختيار الكلية المناسبة وفقًا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها.