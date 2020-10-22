مدير مكتب الرئيس الإيراني في الحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليا للحجر الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض علي، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".

تواجه إيران ارتفاعات قياسية لضحايا فيروس كورونا، وهاجم الفيروس مسؤولين في طهران وهما معاون الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يقبّل أيدي جميع المضحين وحماة السلامة في أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء أمس، بأن تصريح روحاني جاء في معرض رده على تقرير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، حول آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسبل مكافحة الموجة المتنامية لهذا الوباء.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الالتفات للمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، و"التركيز على تداعيات الحظر غير المسبوق واللا إنساني الذي يفرضه العدو ضد إيران، اليوم".

وتابع روحاني: "إننا نمر حاليا بظروف عسيرة للغاية، فأمامنا طريق وعر وصعب وصولا إلى القمة، ولا سبيل سوى التحلي بالصبر والتضحية والحكمة في هذا السياق".

وطالب الرئيس الإيراني أعضاء مجلس الوزراء ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، ببذل قصارى الجهود المؤثرة والبناءة، لدعم تضحيات الكوادر الصحية والعلاجية في مكافحة فيروس كورونا.

وقال روحاني: "نحن سنتجاوز هذه المحن بعون الله تعالى، وإنتي أقبل أيدي جميع المضحين وحماة السلامة في البلاد".