انتهاء تصويت الخارج اليوم.. وأجهزة الدولة تستعد لانطلاق انتخابات الداخل

تنتهى، اليوم، جولة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، الذين شاركوا فى التصويت بالبريد، لاختيار مرشحى محافظات المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة، أبرزها الجيزة والإسكندرية، فيما أنهت الدولة استعداداتها لانتخابات الداخل. وتجرى انتخابات المرحلة الأولى بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تكون فى الداخل 24 و25 من الشهر ذاته.

وطبقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، تُنهى البعثات الدبلوماسية بالسفارات الموزعة على 124 دولة، استقبال بطاقات الاقتراع الخاصة بتصويت المصريين بالخارج تمهيداً للبدء فى فرزها خلال الأيام المقبلة.

وقال مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين فى السويد، لـ«الوطن»، إن «المشاركة تؤكد وطنية أبناء مصر بجميع دول العالم دون النظر إلى أى أهداف شخصية»، مشيراً إلى أنه يرى أن حق التصويت لهم جاء بعد نضال ومطالبات لسنوات طويلة، مضيفاً: «إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل شىء، والتصويت ردّ على المتربصين بالدولة بالخارج».

وزير الداخلية: رجال الشرطة فى يقظة.. ونعى مخططات قوى الشر.. ولن يستطيعوا النيل من مصر

وعلى مستوى الاستعداد لانتخابات المصريين بالداخل، استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، أمس، استعدادات الأجهزة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

ووجَّه «توفيق» بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية مُحكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.

وكلف وزير الداخلية بالتوسع فى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهنّ على مقار اللجان، وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع تأكيد ضرورة التزام القوات بكل الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لحمايتهم والمواطنين المترددين على اللجان.

كما وجَّه القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأى أحداث والوجود الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها، مشدداً على أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الانتخابات مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تعى تماماً حجم المخططات التى تسعى لتنفيذها قوى الشر، مشدداً على أن رجال الشرطة فى يقظة تامة ويضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم، ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن الدولة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

وعلى مستوى المحافظين، قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعة على 284 مقراً انتخابياً بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخباً، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

وأضاف «الأنصارى» أنه تم تجهيز 174 لجنة فرعية موزعة على 63 مقراً انتخابياً بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمى أول وثانٍ، لاستقبال 585 ألفاً و97 ناخباً لهم حق التصويت بالدائرة، وفى الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً لاستقبال 396 ألفاً و365 ناخباً.

وأشار الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ شدد على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذى والأمنى، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الانتخابية، فضلاً عن توفير الكراسى المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكشف «التونى» أن محافظ الفيوم وجَّه بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من الشباب والرياضة، حيث أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة 1584 شاباً من مراكز الشباب والرياضة ومبادرة «شباب يدير شباب»، لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة فى الانتخابات، مع المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الناخبين، فضلاً عن دور مسئولى التضامن والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وفى قنا، تفقَّد المحافظ اللواء أشرف الداودى، أمس، عدداً من المقرات الانتخابية فى مراكزها، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين. وأكد «الداودى»، خلال جولته، أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية بالمقرات حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويُسر، لافتاً إلى توفير المظلات والاستراحات اللازمة أمام اللجان لكبار السن وإمدادها بكراسى متحركة، إضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بِحُرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مَن له حق التصويت.