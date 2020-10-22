"في صحبة الهادي الأمين" ليلة محمدية على مسرح البالون قريبا

يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، لتقديم ليلة محمدية بعنوان "في صحبة الهادي الأمين" قريبا على مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

ويشارك في بطولة الليلة المحمدية الفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين"، إشراف الدكتور أشرف زكي، وإخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب .

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد وزير الأوقاف، وقوف الوزارة بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس في معركة الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وبناء الذاكرة الوطنية الخصبة الواعية.

وأرسل جمعة، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة.