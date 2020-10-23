تعرف على الإجازات المتبقية لموظفي الحكومة والخاص في 2020

أصبح الحصول على أجازة أو عطلة رسمية من العمل أمر يترقبه وينتظره بشغف موظفو الحكومة والعاملون بالقطاع الخاص .

الإجازات المتقبية مع اقتراب 2020 من النهاية بنص القانون

ومع اقتراب العام الجاري 2020 من النهاية، لم يتبق فيه سوى شهرين وحوالي أسبوع لنستقبل عاما جديدا، فكثير من العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، يحاولون التعرف على ما تبقى لهم من إجازات وعطلات رسمية خلال هذه المدة القصيرة.

إجازة المولد النبوي مدفوعة الأجر بالقطاعين العام والخاص

ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون 12 لسنة 2003 ، فإن موظفي الحكومة لم يتبق لهم إجازات وعطلات رسمية، حتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر المقبل، سوى يوم واحد فقط، هو يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، ليكون إجازة مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ليسدل الستار على الإجازات الرسمية التي يستحقها العاملون في الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لم نصت عليه قوانين تنظيم العمل بهذه الجهات.

ويحصل العاملون بالحكومة والقطاع الخاص على يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، والموافق ليوم 12 ربيع الأول على إجازة مدفوعة الأجر، ولابد من صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك، حيث كان نص مواد الخدمة المدنية المتعلقة بالإجازات، أن قطاعات الحكومة والخاص لا يحصلون على العطلات الرسمية والدينية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي من حقه ان يحدد مواعيدها.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر ترحيل جميع الإجازات والعطلات الرسمية، التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وعدم تأثر المصالح الحكومية والخدمية بتنفيذ هذه الإجازة.

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، حيث ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي.

21 إجازة وعطلة رسمية في 2020

جدير بالذكر، أن موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة حصلوا على 21 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، خلال العام الجاري 2020، ويتبقى منها يوم واحد فقط هو يوم الخميس 29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبذلك تعتبر إجازة المولد النبوي الشريف، هي آخر الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص في عام 2020.