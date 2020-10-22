أسبوع القاهرة للمياه يختتم فعالياته بعرض كوروال للأطفال

أقيم، مساء اليوم، حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه 2020 في نسخته الثالثة، وذلك بحضور الوزراء والعلماء والخبراء والمشاركين من مختلف دول العالم، وشهد حفل الختام تقديم عرض لكورال الأطفال التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، فضلاً عن قيام الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري باستعراض مجمل الفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت على مدار الأسبوع، والتي تسهم في خدمة الشأن المائي بالداخل والخارج، كذلك تم عرض فيلم وثائقي قصير حول المسابقة القومية للحفاظ على المياه .

"عبد العاطي": أسبوع القاهرة للمياه القادم سيأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه 2020، كان بمثابة تحدٍ في ظل جائحة كورونا، حيث تكاتفت جهود القائمين على هذا الأسبوع العالمي، الأمر الذي حقق إنجازاً ملموساً ، أكثر مما كان متوقعاً فى ظل هذه الظروف التي حتمت على الجميع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية لأمن وأمان كافة المشاركين في تلك التظاهرة، حيث كان فريق العمل على قدر المسؤولية، في ظل تكاتف جهود القيادات التى عملت وتعمل ليلًا ونهارًا لإنجاح المشروعات التى تقوم بها الوزارة.

وزير الري:الحدث كان بمثابة تحدٍ فى ظل جائحة كورونا

وأفاد الدكتور عبد العاطي بأن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة العام المقبل سيأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية كأحد أهم المؤثرات فى قطاع المياه.

وقد قام السفير كرستيان بريجير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر بإلقاء كلمة الختام، حيث أكد أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا الحدث الكبير لتبادل الرؤى والمشاركات والاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة في هذا الصدد، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن المائي على كافة المستويات القومية والإقليمية والدولية لخدمة قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة.

تكريم أعضاء اللجنة العلمية المنظمة لهذه التظاهرة العالمية

كما تضمنت فعاليات الإحتفالية الختامية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020 تكريم أعضاء اللجنة العلمية المنظمة لهذه التظاهرة العالمية، وكذلك تكريم الفائزين في فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال لسباقات المراكب الشراعية - من مختلف نوادى اليخوت - والذى أقيم على هامش الأسبوع، فضلاً عن تكريم بعض القيادات الرسمية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك الفائزين في مسابقة أفضل مشاريع التخرج وشملت أفضل 5 مشروعات على مستوى الجامعات المصرية، علاوة على تكريم الفائزين في مسابقة شرح رسائل الماجستير والدكتوراة فى مدة 3 دقائق، بالإضافة إلى تكريم موظفي وزارة الموارد المائية والري الحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير خلال العام 2019/2020، وأخيراً تكريم وتقدير للموظف المتميز بوزارة الموارد المائية والري.

توصيات بتضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي وتشغيل الخزانات المائية

وأكد أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020 على العديد من التوصيات والمخرجات، وفي مقدمتها أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الأمن المائي، وكذلك ضرورة العمل لتشغيل الخزانات المائية عن طريق التعاون بين الدول لتجنب المخاطر أثناء فترات الجفاف والفيضان، وضرورة المضي قدماُ في اتخاذ خطوات جادة نحو إقرار مبادئ الاستخدام العادل، والتعاون لتجنب المخاطر اثناء فترات الجفاف والفيضان للدول المتشاطئة.

وفيما يتعلق بمحور تغير المناخ والأمن المائي، أكد المنتدى ضرورة العمل علي الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ، مع التوسع في استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعيه لمعالجة قلة البيانات في المناطق الجافة، فضلاً عن تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة لتجميع البيانات الهيدرولوجية، إضافة إلى مواصلة التعاون الإقليمي بشأن دراسات تغير المناخ لأحواض الأنهار العابرة للحدود.