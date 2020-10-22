مدير مكتب ترامب يؤكد سلبية مسحة كورونا الأخيرة للرئيس الأمريكي

أكد مارك ميدوز مدير مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفحص الأخير للرئيس جاء سلبيا، وذلك قبل المناظرة النهائية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقل ترامب إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد بعد أيام من مناظرته الأولى مع بايدن، وفقا لمانشره موقع "روسيا اليوم".

وكان من المقرر إخضاع المشاركين في المناظرة لفحص كورونا قبل مناظرة يوم الـ29 من سبتمبر الماضي.

ورفض البيت الأبيض وترامب مرارا تحديد موعد آخر لفحص الرئيس قبل المناظرة، والتي ستكون الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل.

قال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، في منتصف أكتوبر الجاري، إنّ نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت "سلبية" وأنّه "غير معد للآخرين".

وذكر الطبيب كونلي، في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أوردتها أنّ الرئيس ترامب خضع "على مدى أيام متتالية" لفحص سريع للمرض، وأتت نتيجة هذه الفحوصات "سلبية".

وأشار إلى أنّ الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية والمعملية، تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه، موضحا أنّ تحديد شفاءه تم بناء على عوامل عدة، ولم يقتصر على نتائج الفحص السريع فحسب.

وكان الرئيس الأمريكي قال في مكالمة هاتفية لمجموعة من مؤيديه، نشرت في وقت سابق، إنّ "نتيجة فحص فيروس كورونا له جاءت سلبية تماما".

يذكر أنّ الرئيس ترامب دخل مستشفى والتر ريد قرب واشنطن، إلا أنّه غادره بعد أربعة أيام وزاول نشاطه الرئاسي.

ويقول مسؤولون في حملة ترامب إنّه سيواصل تجمعاته الشعبية، خلال الأسابيع المقبلة، حتى يوم الانتخابات، في الثالث من نوفمبر المقبل.