نائب محافظ الأقصر يتفقد المقار الانتخابية والإجراءات الاحترازية

أجرى محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية للمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبداللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب، التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة، لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير، والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولىالانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.