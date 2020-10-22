الأقصر تتخذ خطوات حازمة لحماية الطلاب من كورونا

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، بحضور الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث الإجراءات المتبعة بالمدارس لحماية التلاميذ من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح "عمران"، أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم تم تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، وبالنسبة للمقصف المدرسي أو المكان المخصص لتناول الطعام، جرى تجهيز أكثر من مكان بحسب كثافة المدرسة لمنع الزحام، وتجهيز الفصول علي أن تكون المسافة بين الدرج والآخر ما بين متر إلي مترين حسب مساحة الفصل وكثافته الطلابية ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي على هيئة رقعة شطرنج، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال حول الاسعافات البسيطة وكيفية التطهير المستمر والتوعية الطلابية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى توفير مستلزمات الوقاية والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة، وتشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة واثناء اليوم الدراسي واثناء الخروج اخر اليوم.

وتابع "عمران": "من بداية اليوم الدراسي، يقوم مسؤول الأمن أو مشرف البوابة بإجراء مسح حراري لكل الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب أثناء الخروج والفسحة المدرسية والخروج أخر اليوم".

وأكد منع الطالب الذي تتخطى درجة حرارته ٣٨ ° من دخول للفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولى أمره، وتقوم الزائرة الصحية وطبيب المدرسة بفحص سريع للطالب وبيان سبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء وجود ولى الأمر، وحال الاشتباه في إصابته بالفيروس يتم عزله منزليًا لمدة أسبوعين على الأقل وابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة الطالب والمخالطين له.

وفي سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الزائرة الصحية بالمدرسة عليها دور كبير يتمثل في تقديم الاسعافات الأولية لحين وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب، وإحالة الطالب للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية، وإبلاغ الادارة الصحية بأسماء وهواتف الطلاب المصابين لمتابعة حالتهم والمخالطين لهم، ورفع الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدرسة من خلال ندوات تثقيفية صحية تعطيها لهم في المدرسة.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر تعليماته بتنظيم قوافل طبية بالمدارس فى مختلف التخصصات للكشف على التلاميذ والاطمئنان على الصحة العامة.