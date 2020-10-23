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توقيع الكشف الطبى على 806 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
12:03 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

وقّعت مديرية الصحة بدمياط، الكشف الطبى على 806 مواطنين، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية "شط جريبة" اليوم، والتي جرى تنظيمها بمركز طب الأسرة، في حضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير المديرية، إن القافلة التى استمرت على مدار يومين، جاءت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و محافظة دمياط  في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمت كافة التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى الأشعة التشخيصية و X-ray، منوهًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ٣٤ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

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