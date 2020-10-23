مؤتمرات شعبية حاشدة في الغريب وكبريت بالسويس للقائمة الوطنية

نظم أهالي مناطق الغريب بحي السويس، وكبريت بحي الجناين، التابعين لمحافظة السويس مؤتمرين شعبيين حضرهما مئات المواطنين، أمس الخميس، دعما لمرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، سيد الكرماوي وعفاف زهران، ومرشحيي المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وحضر المؤتمرين أعضاء مجلس الشيوخ، المحاسب أحمد خشانة، ودكتور سيد عبده وحافظ شوشه.

وقال اللواء حسن عيد، خلال مؤتمر منطقة الغريب، إن حزب مستقبل وطن، أخذ على عاتقه المشاكل التى تعانى منها المنطقة، وأهمها مشكلة تشغيل الشباب فى قطاع شمال غرب خليج السويس "العين السخنة"، لافتا إلى أن لجنة توظيف داخل الحزب قامت بتعيين العديد من أبناء المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأضاف اللواء حسن عيد، أن الحزب سيكون حريصا على إلزام شركات السخنة على تعيين 70% على الأقل من أبناء السويس داخل هذه الشركات من أجل الحد من هذه المشكلة داخل المدينة.

وقال جمال عبيد، خلال المؤتمر، إن السويس كانت تعانى من غياب الحياة النيابية خلال الأعوام الماضية بسبب عدم تعاون النواب السابقين فى المجالس الماضية، مشيرا إلى أن فكرة التحالف الوطنى جاءت لحل هذه المشكلة من خلال اختيار مجموعة مرشحين متفهمين من أحزاب مختلفة هدفهم خدمة المواطنين فقط .

قالت عفاف زهران، مرشحة القائمة عن حزب مصر الحديثة، لدينا آمال وطموحات على تحقيق أحلام السويس وحل المشاكل والمعوقات التى تواجههم، مطالبة تكاتف اهالى المدينة من أجل مساعدتهم وعودة السويس إلى سباق عصرها عروس البحر الأحمر.

وقال سيد عبدالحميد الكرماوى، مرشحة القائمة عن حزب مستقبل وطن بالسويس، "وسام على صدري أن أكون ممثلا للشباب فى مجلس النواب، أن المصداقية والصراحة والشفافية هى الأساس، وليس أى وعود مزيفة كما أن هدفى هو خدمة الشباب لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم".

قال الدكتور سيد عبده، إننا قدمنا كشف حساب خلال الشهريين الماضيين منذ اختيارنا كنواب، لافتا إلى أن الفترة الماضية قام الحزب بتعيين العديد من أبناء المحافظة من مختلف التخصصات مهندسين وإداريين ووظائف أخرى.

واشار سيد عبده، "لن نسمح بأقل من تشغيل 70% من أبناء السويس"، لافتا إلى أن الحزب شكل لجنة توظيف لتأهيل الشباب لاجتياز اختبارات المقابلات الشخصية.

وقال النائب شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة شهيد الواحات، "بشكر رئيس الجمهورية على اختياره لى من أجل مواصلة طريق نجلى لخدمة البلاد من خلال موقعى بمجلس الشيوخ".

وقال المحاسب أحمد خشانة، "إن هدفنا فى الحزب مصلحة الوطن السويسى، ولدينا آمال وطموحات في فوز مرشحين القائمة الوطنية لينضموا لمرشحى الشيوخ ليكون قوة واحدة في مواجهة أى مشكلة مع أى جهة".

وأضاف "خشانة"، أن الحزب سيشكل صندوق "مستقبل وطن لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا"، وسيكون له مجلس إدارة وسيكون دخل 50% من راتب النواب لصالح ذلك الصندوق.

وأكمل "سنكون نوابا صادقين هدفنا مصلحة المواطن وليس شىء آخر، وأن باب الحزب مفتوح لجميع لخدمة أبناء المحافظة، ونعلم مشاكل السويس جيدا وسنعمل على حلها خلال الفترة المقبلة من خلال وجودنا بمجالس النيابية".