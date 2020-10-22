تنسيقية شباب الأحزاب: النظام الفردي في انتخابات النواب معركة طاحنة

قالت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، تعتبر معركة قاتلة وطاحنة، وهناك بعض الشخصيات مثل أساتذة الجامعات والمفكرين، وكباء الأطباء ليس لديهم الوقت الكافي، ولا المال الكافي لخوض مثل هذه الانتخابات، ولذلك فإن نظام القوائم وفر لهم طريقة للوصول إلى البرلمان، لكي تكون صناعة القرار في المشهد السياسي في مصر.

وأضافت "صابر"، في لقاء مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الفترة المقبلة، ستكون أكثر انضباطا، بعد عمل مجلس الشيوخ، لأن الدورة البرلمانية الماضية في مجلس النواب، شهدت الكثير من التشريعات البرلمانية.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك 12 شابا في مجلس الشيوخ، كان وصولهم إلى البرلمان في هذا السن أمر صعب، نظرا لقلة الموارد المالية أو "التربيطات" الخاصة بالانتخابات، لافتة إلى أن فكرة الكوتة جيدة، ولكن يجب على الشارع المصري أن يختار الفئات الموجودة في نسبة الكوتة مثل السيدات.

وأشارت إلى أن تمثيل السيدات للسيدات في البرلمان أمر مهم، وبعض القضايا المهمة يجب أن تعبر فيها عن نفسها، مؤكدة أن ما حدث هو خطوة مهمة ولكنها ليست نهاية المطاف، معربة عن أملها في وجود الكثير من القوائم في الانتخابات في المستقبل.

ولفتت إلى ضرورة شعور المواطن بأهمية الانتخابات، وأن هذا الأمر يمس حياته اليومية، وبالتالي يجب أن يذهب إلى التصويت.

وتنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل بعد غد السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".